Sparito da due giorni, la mamma va a cercarlo e lo trova morto nel bagno del cimitero

Annone Veneto (Venezia) - Non risponde da un paio di giorni, la mamma lo trova ormai privo di vita nel bagno del cimitero di Annone Veneto. Lo strazio questa mattina, lunedì 10 ottobre, quando la donna che vive con il figlio 34enne a Pramaggiore, è arrivata ad Annone Veneto per cercarlo. Il figlio, M. Z., da sabato infatti non andava più notizie di sé. Arrivata nel piccolo paese si è recata nel cimitero dove di recente il figlio aveva lavorato. Dopo poco lo ha trovato nel bagno del cimitero purtroppo privo di vita.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Portogruaro. Per i sanitari non c'è stato altro da fare che diagnosticare il decesso. Come hai disposto dalla Procura di Pordenone sarà l'autopsia a fare piena chiarezza sulla causa del decesso. I ritrovamenti all'interno del bagno non lascerebbero dubbi, facendo prevalere l'ipotesi dell'overdose.