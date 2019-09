11 Settembre, l'omaggio dei gondolieri ai pompieri eroi delle Torri Gemelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Anche quest'anno i gondolieri di Venezia hanno reso omaggio a tutte le vittime e ai pompieri-eroi di New York intervenuti dopo il crollo delle Torri Gemelle per effetto dell'attacco dei terroristi di Al Qaeda che dirottarono due aerei facendoli schiantare e causando oltre 3.000 morti. Dopo l'impatto i Vigili del fuoco americani morti sono stati 343 più 71 ufficiali. Questa mattina una gondola ha percorso il Canal Grande con la bandiera americana in omaggio alle vittime.