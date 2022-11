10eLotto, il Veneto fa centro: vinti 500mila euro a San Donà di Piave. Maxi vincite anche nelle altre province

SAN DONA' DI PIAVE - Veneto protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite per un totale di 950mila euro. Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata centrata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove un giocatore, grazie a un 9 Oro, ha portato a casa un premio del valore di 500 mila euro.

Altre due vincite, poi, sono state centrate a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, rispettivamente da 250 e 100 mila euro, mentre a Camponogara, in provincia di Venezia, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 100 mila euro con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.