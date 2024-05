TREVISO Un ragazzino di 11 anni, a Santa Maria del Sile, stava ritornando a casa in bicicletta. Passando da Parco Ducale è stato avvicinato da due ragazzi, adulti di origine stranieri, che prima lo hanno fermato, poi strattonato fino a farlo cadere e infine gli hanno rubato la bicicletta e una cassa Bluetooth. E gli avrebbero sfilato anche le scarpe se non fosse passato di lì un residente rovinando i loro piani. Immediata la denuncia presentata in questura. E gli agenti, in queste ore, stanno cercando di dare un volto agli aggressori.

LO SFOGO

La madre dell’undicenne ha anche scritto una lettera al sindaco Mario Conte: «Quando abbiamo scelto di far crescere i nostri figli in una città che spesso viene denominata “una città per famiglie“ era perche’ sappiamo che Treviso è una città da vivere all’area aperta. Oggi però da mamma mi sento devastata e mortificata e incapace di dare a mio figlio un ambiente esterno sociale e culturale come ho sempre sognato e sperato». La donna ripensa all’esperienza vissuta dal figlio e ammette: «E se invece di cadere a terra e sbattere con il ginocchio e con il braccio sul bordo del marciapiede avesse sbattuto con la testa? Sarei riuscita ad arrivare sul posto in tempo e sarei stata sicura di trovare ancora mio figlio?». E ancora: «Riuscirò a mandare ancora mio figlio per strada in bici o a piedi con gli amici a giocare a pallone al campetto? O addirittura ad andare a scuola in bici come ha sempre fatto? La mia è una preoccupazione non solo per il mio di figlio, ma per tutti i ragazzini del quartiere e non solo. Provo solo rabbia, mortificazione e preoccupazione e spero che, chi di dovere si metta una mano sul cuore e una sulla coscienza per provvedere alla sicurezza dei miei e dei nostri figli».

LA BUONA AZIONE

Del caso si è interessato anche il comitato “Prima i Trevigiani” che ha voluto fare un’azione concreta: «Nell’attesa che gli iter legali compiano il loro corso - dice Leonardo Campion - abbiamo deciso di intervenire a supporto del ragazzo rapinato donandogli una nuova bicicletta. Il conforto nel sapere che il giovane avrà una nuova bicicletta non allevia tuttavia la preoccupazione legata al crescente numero di episodi di questo tipo». Sull’episodio intervengono anche Alberto Ciamini e Jennipher Gola, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: «Importante è aver ridato il sorriso al bambino e alla sua famiglia, complimenti a Prima i Trevigiani per il gesto compiuto, per quanto riguarda a livello locale l amministrazione comunale sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per contrastare un problema a livello nazionale, anzi europeo». Intanto le indagini continuano. Gli investigatori, dopo aver raccolto le testimonianze, stanno scandagliando le immagini registrate dalle telecamere piazzate nel quartiere alla ricerca di indizi importanti per dare un volto e un nome ai due aggressori.