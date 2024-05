Caso Unabomber. Gaiarine, anche l'ex militare Luigi Pilloni tra gli indagati: «Sì alla comparazione del dna. Sono pulito»

GAIARINE (TREVISO) – A Gaiarine Luigi Pilloni, 62 anni, non lo conosce in pratica nessuno. È una persona che vive in modo molto riservato, e non interagisce con la comunità. Ex militare, è iscritto nel registro degli indagati nel caso Unabomber. Il suo nome sarebbe stato fatto in una lettera arrivata ai carabinieri di Treviso nel 2022, dove alle forze dell'ordine veniva segnalato come Pilloni, essendo stato un militare, avesse dimestichezza con gli ordigni.

Dopo i necessari accertamenti, i carabinieri hanno redatto un’informativa che è stata trasmessa alla Procura di Trieste, dove è stata riaperta l’inchiesta. Quello di Luigi Pilloni è l'ultimo nome a essere stato iscritto nel registro degli indagati.

È notizia di questi giorni come gli esperti del Ris di Parma siano riusciti, grazie alle nuove tecnologie che vent'anni fa non erano in essere, a isolare un dna sui reperti. Questo profilo genetico verrà ora comparato con quello dei sospettati e Luigi Pilloni ha dato il suo assenso affinchè possa essere eseguito anche il prelievo del suo dna. È assistito dall'avvocato Leopoldo Da Ros di Pordenone. «Io sono pulito» aveva dichiarato Pilloni alla nostra cronista quando, con la riapertura del caso, era emerso il suo nome.

IL PERSONAGGIO

Originario del paesino sardo di Lunamatrona, Pilloni vive a Francenigo di Gaiarine. Eppure in paese non lo conosce quasi nessuno, e persino chi abita nella sua stessa via (via Fratelli Rosselli) dice di conoscerlo sì, ma soltanto di vista. I rapporti si limitano alla cordialità di un saluto tra vicini. Prima di trasferirsi a Francenigo, Pilloni aveva abitato a Brugnera, in provincia di Pordenone. Divorziato e padre di tre figlie, ora ha una nuova compagna. «Non lo conosco – dice il sindaco Diego Zanchetta -. Quando è stato fatto il suo nome nell'ambito dell'inchiesta di Unabomber, ho cercato qualche informazione su di lui, senza venirne a capo. Senza dubbio è un uomo che non vive il tessuto sociale della nostra comunità. Riguardo a Unabomber mi auguro venga fatta chiarezza una volta per tutte. Che si risalga al colpevole e che finalmente venga dato un volto al bombarolo. Anche per metter fine alla sequela di dubbi ed incertezze che sono sorti in questi anni».

LE INDAGINI

Sulle indagini vige il massimo riserbo: dalle poche informazioni che trapelano dalla Procura triestina pare che il 62enne sia indagato «sulla base di una fonte dichiarativa la cui attendibilità appare problematica e tutta da verificare». Intanto si lavora sul fronte delle analisi. La comparazione del dna è una procedura che richiede tempo, si andrà avanti fino all'autunno. I sospettati sono 31, gli indagati sono 11, E tra essi c'è appunto Luigi Pilloni. C'è pure l'ingegner Elvo Zornitta, il primo a essere stato accusato, un'accusa che lui ha sempre respinto.

A chiedere la riapertura delle indagini sono state Francesca Girardi e Greta Momesso, insieme al giornalista Marco Maisano. All'epoca Francesca e Greta erano due bambine rimaste gravemente ferite in seguito ai folli attentati del bombarolo. Due bambine divenute due giovani donne molto determinate, che vorrebbero tanto poter dare un volto a Unabomber. «Da una parte sono molto contenta che abbiano isolato un dna, significa che la Procura sta lavorando in modo approfondito e di questo non posso che essere grata – dice Francesca Girardi -. Tuttavia non si può dire che è stato isolato il dna di Unabomber, bensì è un dna individuato sui reperti, può essere anche di persone che li hanno maneggiati». Francesca non cede alle illusioni. «Procediamo un passo per volta, vediamo cosa succede con le comparazioni che stanno andando a fare – dice -. Ripeto, sono molto grata per tutto il lavoro che stanno facendo, il caso Unabomber non è caduto nel dimenticatoio». Davvero l'opinione pubblica vorrebbe dare un volto al bombarolo e chiedergli conto delle sue folli azioni.