ZUGLIO - Incendio nel garage di una casa di Zuglio (Udine). Il fumo ha invaso le scale e l'abitazione attigua: portate in ospedale per precauzione 11 persone fra cui 2 bambini di 4 anni e 7 mesi. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Erano nella casa di vacanze di proprietà di una signora milanese per festeggiare un compleanno. L'incendio si è sviluppato verso le 4 per cause ritenute accidentali. Sul posto i vigili del fuoco.