Zamparini, morto il figlio Armando: il 23enne trovato senza vita in un hotel a Londra

Il figlio di Maurizio Zamparini, Armando, è morto a Londra in circostanze ancora da accertare. Aveva 23 anni. Il ragazzo, figlio dell'ex presidente del Palermo e della sua compagna Laura Giordani, era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo. I genitori sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungerlo. Armando è l'ultimo nato a casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio.

Zamparini, 80enne originario di Sedegliano (Ud) è stato per anni il patron di Pordenone e Venezia.

E anche il Palermo, con il suo presidente, Dario Mirri, esprime le condoglianze all'ex numero uno rosanero per la scomparsa del figlio: «Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini», si legge nella nota della società.

«Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze», concludono.