UDINE - Dopo il felice tour di presentazione dell’ultimo album Jan Juc Moon (Virgin Music, 2022) dell’anno scorso, che lo aveva visto salire sui palchi di ben 18 paesi, il cantautore australiano Xavier Rudd torna in Italia e sarà l’11 luglio prossimo al Castello di Udine, in occasione della 45ª edizione di Folkest, con il suo inno alla vita e con tutto il suo potente messaggio di umanità, il vento potente della natura che scorre nei suoi testi.

DIRITTO DI SOGNARE

Autore del celeberrimo Follow the sun, il cui video visionario conta oramai milioni di visualizzazioni, torna sul palco con la sua steel guitar, la chitarra acustica e le percussioni tipiche del suo stile, che ne hanno contraddistinto la cifra stilistica di autore e polistrumentista. Una dimensione solista riscoperta proprio durante e dopo la pandemia, carica di una speciale emozione ed entusiasmo, quella che in We deserve to dream (Noi meritiamo di sognare), il singolo che ha preceduto l’uscita dell’album, gli fa scrivere un dolcissimo ritornello in crescendo che prende quasi la piega di un inno. O che, in un brano come Ball and Chain ci parla della potenza dello spirito umano, che sa sopravvivere indipendentemente dalle sfide che la vita ti impone. I biglietti saranno presto disponibili su folkest.com e Ticketone.

We Deserve To Dream parla della libertà che sarebbe nostro compito ricercare negli elementi della terra, dell’oceano, degli alberi, eppure ci ritroviamo bloccati in una serie di condizionamenti imposti dalla nostra vita di tutti i giorni. Il video che accompagna il brano rappresenta simbolicamente questo fatto della vita attraverso la danza e ospita il noto danzatore delle Prime Nazioni australiane Tyrel Dulvarie.

L’ALBUM

Jan Juc Moon è il decimo album in carriera per il cantautore e polistrumentista australiano. Composto in parte durante il blocco globale dovuto alla pandemia di Covid-19, al momento dell’uscita l’artista aveva dichiarato: «La vita è stata dura per tutti, in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente merita di sognare in grande. Ho la sensazione che le nuvole si stiano lentamente diradando e vorrei essere presente con la mia musica nel momento in cui le persone riemergeranno da questo brutto periodo, in modo da avere un posto in cui possono lasciarsi andare e sognare, muoversi e scrollarsi di dosso il peso del mondo».

Il terzo singolo Ball and Chain, che ospita anche J-Milla, suona come un segnale di avvertimento con un’inesorabile spinta percussiva nello stile inimitabile di Xavier Rudd. Il brano parla di quel feroce spirito umano che continua a sopravvivere indipendentemente dalle sfide e le sue parole risuonano attuali ora più che mai.

