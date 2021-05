Sorpreso a imbrattare la galleria "Bombi", ragazzino finisce nei guai

GORIZIA - Scoperto a deturpare i muri della galleria, un ragazzino friulano finisce nei guai. La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il minorenne, residente in provincia di Udine, per il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.

L’attività della “Squadra Volante” è iniziata nel pomeriggio dello scorso 12 maggio quando, a seguito di una segnalazione, gli agenti sono arrivati nella centrale Galleria Bombi di Gorizia scoprendo il giovane, accovacciato, mentre stava imbrattando le pareti del tunnel con una bomboletta spray. Alla vista dei poliziotti il giovane ha tentato di allontanarsi ma è stato tempestivamente raggiunto e fermato. Lo spray utilizzato per l’imbrattamento è stato sequestrato con le altre bombolette trovate in possesso del ragazzino che è stato trasferito presso la Caserma Massarelli. Dopo l'identificazione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria del Tribunale per i minorenni.