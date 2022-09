Salgono a due i morti trovati positivi al West Nile. Oltre alla anziana donna di Villotta di Chions, 92 anni, positiva a una puntura di zanzara infetta è stata trovata anche un'altra donna, questa residente a Cordenons. Aveva 85 anni ed era affetta da una grave malattia. Resta il fatto che la lotta alle zanzare che oltre al virus del Nilo possono trasmettere anche un altro virus, l'Usutu, si fa sempre più cruenta. L'area più colpita dell'intera regione è la provincia di Pordenone dove i casi sono saliti a 18.



DISINFESTAZIONE

È tutto pronto, intanto, per andare avanti con la potente campagna di disinfestazione voluta dalla regione. Una buona fetta di Comuni in provincia di Udine hanno già ricevuto la prima dose, così come alcuni della provincia di Pordenone. Uno di questi, appunto, è Chions, in particolare Villotta, ma anche Cordenons, Sacile e Pordenone. Ora, dopo il trattamento che ha interessato le zanzare adulte, toccherà al passaggio più mirato con i trattamenti nei tombini per cercare di uccidere le larve. Stesso discorso per alcuni Comuni in provincia di Udine. Il programma prevede che dove ci sono casi di persone infettate il trattamento si faccia in un raggio di 500 metri che diventano 4 chilometri nel caso in cui ad essere infettato sia un animale.



Dopo la protesta del Patto per l'Autonomia sulla disinfestazione esagerata, ora a piantare il muso contro la Regione, sono i 5Stelle. «È necessario cercare metodi alternativi per la disinfestazione delle zanzare portatrici del virus West Nile, per ridurre o annullare i danni alla biodiversità e all'ambiente. In questi giorni il M5S informa di aver contattato i vari soggetti coinvolti nell'intervento, dal direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria della Regione all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, fino all'azienda che si occupa della disinfestazione, per sapere il nome del prodotto utilizzato e avere informazioni sull'impatto su uomo, ambiente ed animali. Al di là delle rassicurazioni ricevute riguardo alle sostanze utilizzate, autorizzate dal Ministero della Salute, rimane il fatto che si tratta di prodotti potenzialmente nocivi, per le api ma anche per altri insetti, per gli esseri umani e per altri animali. Da qui la necessità - sempre secondo il Movimento 5 Stelle - di adoperarsi per soluzioni alternative, meno impattanti o a impatto zero per l'ambiente e la biodiversità».



LA POLEMICA

In campo anche il gruppo comunale del Pd di Pordenone. «Premesso che il 26 agosto - scrivono in una interrogazione i consiglieri - in seguito all'accertamento di una positività al virus West Nile, veniva annunciato un trattamento di disinfestazione adulticida e larvicida anti zanzare in una porzione significativa del quartiere di Vallenoncello e considerato che l'intervento è stato eseguito dalla ditta Servizi innovativi Srl su incarico della Regione Fvg abbiamo valutato che parte della popolazione, soprattutto anziana, non era al corrente dell'avviamento urgente del servizio di disinfestazione larvicida ed adulticida delle zanzare messo in atto al fine di far fronte al grave pericolo infettivologico per l'uomo». I consiglieri di opposizione vanno avanti. «Atteso che, stando a quanto affermato dal vicegovernatore Riccardi durante un incontro con i Comuni la velocità dell'intervento è un fattore decisivo e ritenuto, dunque, che anche l'informazione ai cittadini su come comportarsi in occasione delle disinfestazioni debba essere efficace e tempestiva, vogliamo sapere - chiedono al sindaco e alla sua giunta - come mai, oltre ai media e ai social, non sono stati affissi appositi avvisi negli spazi di pubblica frequentazione ed eventualmente a chi spettava il compito di farlo nonché se è stato valutato di informare la popolazione utilizzando l'Alert System».