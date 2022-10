Auto si ribalta e prende fuoco nella notte: miracolosamente illeso Walace dell’Udinese

UDINE - Paura nella notte a Udine per Walace. Il centrocampista brasiliano dell'Udinese ha avuto un incidente d'auto intorno alle 3 in viale Venezia, nella zona ovest della città. Walace era alla guida della propria vettura quando, all'altezza di una rotonda, ne ha perso il controllo dopo avere urtato un marciapiede. Impressionanti le immagini dell'incidente, che mostrano come l'auto si sia ribaltata e successivamente abbia preso fuoco.

Il giocatore bianconero è uscito autonomamente dall'abitacolo, fortunatamente senza riportare particolari conseguenze sanitarie. Pericolo scampato per lui che, nonostante stesse bene, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Dopo l'incidente sul posto erano accorse un'automedica e un'autoambulanza oltre ai vigili del fuoco del comando di Udine. Walace si è poi regolarmente allenato agli ordini di mister Sottil.