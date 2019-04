Volume della tv sparato in condominio, 42enne non abbassa, denunciata

MAJANO - Disturbava il vicinato tenendo alto il volume della propria televisione. A nulla sono servite le ripetute richieste di abbassarlo da parte degli altri condomini. Alla fine i carabinieri di Majano hanno deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato in titolo una 42enne cittadina rumena residente in loco. Ai militari intervenuti, la stessa si rifiutava di declinare le proprie generalità, offendendoli.

