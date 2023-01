Opuscolo antistupro ritirato: gli studenti vincono la battaglia contro il Comune

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) - La revoca delle deleghe alle Politiche sociali e giovanili e alle Pari opportunità all'assessore comunale responsabile e ritiro delle copie in circolazione dell'ospucolo anti stupri. Sono le misure decise oggi dalla sindaca di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, dopo le polemiche sui «consigli» per evitare stupri rivolti alle ragazze, contenuti in una pubblicazione edita dal Comune di Cividale e distribuita nelle scuole. Una iniziativa che ha sollevato forti polemiche. Lo si è appreso al termine di una riunione dell'amministrazione comunale con i giovani del Movimento studentesco per il futuro, animatore della protesta.