di Camilla De Mori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Nel capoluogo friulano, dopo il caffè sospeso e anche la pizza sospesa di tradizione napoletana, arriva (ma da un progetto con solide radici pugliesi) un nuovo modo di fareapplicato alla sanità. Approda anche a Udine, grazie ale con la collaborazione del Comune, infatti, la, che nasce con l'intento dichiarato di aiutare chi non può permettersi(o che, comunque, rinuncia ad analisi o esami che farebbero sballare il budget familiare) o non può aspettare i tempi del servizio sanitario pubblico. Un obiettivo raggiunto grazie alle donazioni di privati cittadini o di aziende. Chi vuole, sul web, può acquistare una visita o un'altra prestazione sanitaria presenti in una lista e regalarla a chi ne ha bisogno, oppure può donare del denaro: le visite e i soldi donati vengono custoditi nella Banca fino a quando un altro cittadino, in condizione di n