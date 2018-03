Aprono botteghe e case del ghetto ebraico: visite e specialità kosher

di Paola Treppo

GORIZIA - Una giornata dedicata alla scoperta del mondodicon Sapori&Suoni, un evento patrocinato dal Comune che si terrà domenica 25 marzo dalle 11 alle 13. L'iniziativa fa parte del progetto più ampioGorizia che si pone come obbiettivo la riscoperta del patrimonio artistico e culturale della città.Durante il tour, della durata di un'ora e mezza,, si potrà vivere un'esperienza a tutto tondo: non solo sarà possibile visitare botteghe e abitazioni del ghetto ebraico di Gorizia, eccezionalmente aperte per la manifestazione, ma anche conoscere la cucina della minoranza ebraica goriziana.Si potrà conoscere una tradizione culinaria ormai quasi perduta e provarla in prima persona: saranno offerte specialità rigorosamente kosher tra cui diversi dolcetti ebraici propri della Venezia Giulia, salame d’oca e vino. Il percorso si concluderà poi all'interno della, dove il gruppo Etnopločeseguira dei brani tratti dalla storia della cultura ebraica.La visita, della durata di circa un’ora e mezza, con un massimo di 50 partecipanti, si svolgerà in un unico turno, in lingua italiana, con il presidente dell’associazione Amici di Israele Gorizia,. Per partecipare bisogna mandare una email all'indirizzo go.gorizia17@gmail.com, oppure raggiungere Casa Ascoli a partire dalle ore 10.30 di domenica. Il concerto è aperto a tutti.Il tour del 25 marzo sarà il primo di quattro attività annuali che rientrano nell’iniziativa Make Heritage Fu, a cui il Club per l’di Gorizia ha deciso di aderire assieme al Rotaract Club Gorizia e il Leo Club Gorizia. Obiettivo di questa campagna è far conoscere architettura, arte, monumenti, tradizioni, espressioni orali e arti dello spettacolo delle zone di Gorizia, condividendo foto e pensieri sui social media affiancati dall’hashtag #makeheritagefun. In questo modo il patrimonio inesplorato della città isontina potrà essere riscoperto e apprezzato anche online.