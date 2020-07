Molesta e palpeggia una donna per strada: preso 50enne. E non era la prima volta

UDINE - Ha molestato una 33enne, avvicinandola e palpeggiandola, per poi fuggire quando la donna ha chiesto aiuto. È accaduto nell'udinese e i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli, insieme ai colleghi della stazione di Tarcento, hanno arrestato in flagranza per violenza sessuale un 50enne italiano.



Come fanno sapere i carabinieri, l'uomo, in passato, si era reso protagonista di un analogo episodio ai danni di un'altra donna. In quell'occasione, però l'uomo era riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Gorizia dove si trova in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA