Violentata in centro storico dopo la festa: testimoni sentiti in Questura

UDINE - Alcune persone, testimoni, vengono sentiti in queste ore in Questura dalla Polizia nell'ambito delle indagini sul caso della violenza sessuale che una donna ha denunciato di aver subito la notte di Capodanno sulla salita del Castello, in centro a Udine. Tra questi ci sono gli amici della vittima, che hanno raccolto da lei un primo racconto, fatto subito dopo la violenza.

Violentata per strada in pieno centro: «Scattavo foto, sono stata aggredita»

Verifiche saranno effettuate anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che saranno visionate frame per frame alla ricerca di elementi utili. Nonostante lo choc, il buio e la paura, la giovane donna sarebbe riuscita a fornire ai poliziotti una seppur parziale descrizione del suo aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta.

Il riserbo è massimo per non compromettere gli accertamenti. Non pare, al momento, che vi siano invece testimoni diretti di quanto accaduto quella notte. In piazza, dove era da poco terminato lo spettacolo dei fuochi d'artificio, nessuno si sarebbe accorto di nulla. La violenza sarebbe avvenuta infatti sulla rampa di accesso al Castello, in una zona buia in cui non vi erano molte persone.

