Violenta grandinata, una mitragliata di chicchi: strade e paesaggio completamente imbiancati

NIMIS - TARCENTO - Una violenta grandinata nel tardo pomeriggio di oggi, 10 marzo, ha interessato alcune aree del Friuli Venezia Giulia. La mitragliata di chicci di grandine ha colpito soprattutto le zone comprese tra Nimis e Tarcento. In pochi istanti le strade e il paesaggio si sono completamente imbiancati, come se fossero ricoperti da un manto nevoso. Malgrado la violenza della precipitazione la Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non ha ricevuto per ora segnalazioni di criticità. La situazione, intorno alle 19, pare essersi normalizzata.