Nasce in Friuli la rete nazionale delle aziende del vino e del cibo kosher

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANZANO (Udine) - Dopo il grande successo ottenuto a Vinitaly con il suo, l'azienda agricola Colutta si prepara ad allargare i suoi orizzonti. Non lo farà da sola ma con altre realtà imprenditoriali del settorepronte a fare rete. Negli scorsi mesi, infatti, sono state poste le basi per un progetto specifico, destinato alle, pronto ora a muovere i primi passi.L'idea di fare sistema è stata lanciata da, titolare dell'omonima azienda agricola di(Udine), assieme a Massimiliano Degenhardt, anche lui imprenditore di riferimento della Cantina Bioni con sede legale ae vigneti a Dovadola (Forlì Cesena), e a David Hassan, titolare della ditta Bluma di Bergamo specializzata nella distribuzione di prodotti kosher.Attorno a loro è nata un'iniziativa che, oltre al Friuli, raggrupperà altre aziende anche del sud Italia, nello specifico Calabria e Basilicata. Unendo le forze, presenteranno i loro prodotti alle comunità ebraiche italiane con appuntamenti mirati.Un primo “antipasto” mercoledì 27 giugno alle 18.30 al Caffè Eppinger di, dove è in programma una degustazione promozionale dei vini kosher delle cantine Bioni (Sangiovese Pezzolo Igt) e Colutta (Pinot grigio Doc Friuli). Sarà presente anche una Barbera vinificato rosato kosher dal Piemonte, prodotto Bluma.I vini saranno aperti dal, e potrebbe presenziare anche il sindaco del capoluogo giuliano. La presentazione proporrà un assaggio dei tre vini e di alcuni cibi tipici della tradizione israeliana. Ancheha dichiarato il suo interesse a partecipare con i suoi sostenitori.I vini saranno accompagnati, soltanto in questa occasione, da alcune specialità alimentari proposte da Salumificio Salumi Unici Srl di Fiorenzuola d'Arda per i, Gelato Marco di Trieste, Berando Claudio che metterà a disposizione il gin e Anna della Orfalafel per le. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione Silvio Pozenu.Il secondo appuntamento è in agenda il prossimo 28 giugno alla sinagoga di Gorizia, coordinato da Lorenzo Drascek e da Giorgio Linda, ma, dove le comunità ebraiche sono particolarmente numerose.