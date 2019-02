Grandi vini, la mitica Forbes s'inchina al patriarca Marco Felluga

TRIESTE - Forbes incorona i Felluga e i nobili bianchi che si producono in Friuli. La prestigiosa rivista americana dedica infatti un lungo reportage alla storica famiglia, guidata dal patriarca, Marco Felluga - 91 anni - e al figlio Roberto, oggi alla guida dell'azienda. Una attenzione che rende orgogliosi i vignaioli friulani. «Ci fa piacere - racconta Felluga Jr - che venga riconosciuto a questi livelli il nostro lavoro, la passione di mio padre Marco e della nostra famiglia. E poi è un attestato di rilievo per tutto il Friuli della viticoltura, credo che avere una vetrina come Forbes possa essere letto in questa ottica: un premio a un settore intero. Siamo davvero orgogliosi». Da sei generazioni, ricorda la rivista Usa, i Felluga portano avanti «l'attenzione per i dettagli» su cui «pesa la qualità», curata oggi da Roberto, figlio di «uno dei viticoltori più innovativi in Italia». Oggi l'azienda esporta il 40% della sua produzione.

