RIVIERA FRIULANA - Non si è ancora ricomposta la situazione all’interno del Corpo di Polizia locale della comunità Riviera Friulana. La Cisal Enti Locali Fvg, che già aveva comunicato lo stato di agitazione, ha proclamato lo sciopero previsto per il 30 maggio. Federico Ruvolo, della segreteria del sindacato, spiega che, «nonostante l’intervento, a più riprese, della consigliera di parità di Area vasta di Udine Teresa Dennetta sono passati mesi dall’incontro del 24 ottobre 2023 e ancora si attende una vera risoluzione del problema».

Il sindacato sottolinea che l’incontro in Prefettura dell’11 aprile scorso non ha avuto esito positivo. «Non sono giunte in tal sede novità di rilievo utili a dettagliare una soluzione al problema segnalato dello stress lavoro correlato e carenza di benessere lavorativo. La parte datoriale descriveva alcune attività in programma quali l’assunzione di due agenti a tempo determinato e uno a tempo indeterminato per colmare parzialmente la carenza d’organico, l’offerta di poter valutare l’affidamento di un incarico per misurare i carichi di lavoro del personale e ancora la propria disponibilità al pagamento di quanto dovuto ai lavoratori, quali indennità e straordinari, ma nulla di concreto per arginare il problema in parola, ancora sottovalutato», sostiene Ruvolo.

Il 26 aprile, poi, comunica il sindacalista, la direttrice della Comunità Riviera friulana aveva comunicato - fra le altre cose - «che il 24 aprile era stato affidato un incarico a uno psicologo del lavoro per la verifica dello stress lavoro correlato», dopo le sollecitazioni della Cisal e dopo la somministrazione di un test per la rilevazione del benessere organizzativo a dicembre scorso.

«I risultati del questionario evidenziavano criticità in merito al benessere connesso all’ambiente lavorativo», sostiene Ruvolo.



LE RIVENDICAZIONI

La Cisal ricorda le segnalazioni fatte per asserito «disagio lavorativo», del gennaio 2024 e dell’ottobre 2023 e parla di «rapporti tesi fra gli operatori di Polizia locale e la comandante». La Cisal lamenta inoltre il «mancato pagamento del turno prestato in giorno festivo e relative maggiorazioni per lavoro straordinario, per spostamento del riposo a settimane successive», «la mancata pubblicazione e informazione al personale del programma mensile della copertura della turnazione con il corretto anticipo, almeno mensile» e ribadisce un asserito «disagio lavorativo e insoddisfazioni» che avrebbero causato «varie richieste di nulla osta per andarsene presso altri enti». Inoltre la Cisal segnala il «ritardo nel ripristino della sede di Palazzolo dello Stella, che resta inaccessibile attualmente solo alla polizia locale, a seguito di un incendio di un quadro elettrico posto esternamente all’immobile».



LA COMUNITÀ

Il presidente della Comunità Riviera friulana Andrea De Nicolò per parte sua replica con parole anche forti, sostenendo che «nonostante gli sforzi profusi, (supportati da atti e documenti riscontrabili) da parte del direttore generale dell’ente, il sindacato rifiuta ogni forma di confronto. Palesa la “vera” ed unica natura del suo interessamento, continuare infatti a creare un vero e proprio “mobbing” - così dice De Nicolò - nei confronti della parte datoriale e del direttore generale e della Comandante del Corpo così come accaduto a Cervignano del Friuli nel 2014. Non corrisponde infatti al vero che vi siano arretrati da pagare agli agenti, la Comunità sta assumendo inoltre due agenti stagionali per supportare gli agenti nel periodo estivo e vi è un unico agente che ha chiesto legittimamente il nulla osta alla mobilità per un opportunità di crescita professionale e gli è stata prontamente concessa. La disponibilità al confronto ed al dialogo da parte datoriale c’è sempre stata e c’è tutt’ora, qualora ci sia vero desiderio di trovare soluzioni per migliorare il servizio».