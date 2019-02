Il piano: «Ruspe e pompieri a costo zero per abbattere gli edifici fatiscenti»

UDINE - Il nodo dell'organico, soprattutto per i distaccamenti stagionali di Grado e Lignano. Ma anche la proposta di interventi quasi «a costo zero per la Regione» per l'abbattimento di edifici fatiscenti, con operazioni che servirebbero da palestra di addestramento per i vigili del fuoco impegnati nelle calamità. E, sullo sfondo (ma neanche tanto), la rivendicazione della regia dei soccorsi in capo ai pompieri, cuore di una proposta leghista per ora congelata in attesa di un tentativo di mediazione. Sono alcuni dei temi dibattuti ieri all'incontro fra i sindacalisti della Cgil Fp Cesare Palmucci, Renato Chittaro e Orietta Olivo, e i consiglieri regionali di Progetto Fvg-Ar, cui ha partecipato anche il leghista Diego Bernardis. «I vigili del fuoco potrebbero contribuire all'abbattimento di edifici fatiscenti. Potrebbero farlo come addestramento. Così la Regione risparmierebbe».L'idea è venuta a Palmucci e ha già ottenuto riscontri positivi. Per esempio da Giuseppe Sibau (Progetto Fvg-Ar): «I vigili del fuoco che intervengono per calamità e terremoti hanno necessità di fare esperienza pratica».





