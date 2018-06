Chiusi in ascensore ubriachi, i pompieri li liberano e loro li pestano

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Cercano di liberarli il più velocemente possibile dalsenza riuscire a uscire.Alterati, probabilmente per l’assunzione di bevande alcoliche, gli occupanti della cabina, tuttimolto e ache li stavano aiutando.Dall’interno, scalciando, avevano cercato di scardinare le porte, rendendo ancora più difficoltoso l’intervento. I vigili del fuoco sono riusciti a portare l’ascensore al piano di sicurezza, alla base dello stabile e a liberare finalmente i turisti, tutti diUn lieto fine? Affatto: un turista ha, ritenendo che quest’ultimo non avesse agito con sufficiente velocità nel suo intervento di soccorso.Il pompiere è statodi Latisana per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Lignano per fare chiarezza sull’accaduto. È successo intorno alle 3.30 di questa notte di venerdì 29 giugno, destando lodegli altri ospiti della struttura vacanze dove è avvenuto l’increscioso fatto.