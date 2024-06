UDINE - I primi riscontri si sono già avuti ieri, proprio in occasione del debutto a beneficio delle telecamere. Tre ragazzini che, alla vista dei vigilantes, sono subito scesi dal bus, perdendosi nelle vie attorno alla stazione ferroviaria. Hanno lasciato al volo la linea 9 e si sono dileguati nel nulla, in direzione via Roma, davanti agli occhi attoniti dei giornalisti e delle autorità presenti.



SPERIMENTAZIONE

Ora seguiranno cinque mesi di sperimentazione, poi si riuscirà a valutare gli effetti, individuare le corse più a rischio e tarare il servizio. Ha preso avvio nella mattinata di ieri presso la stazione dei treni di Udine, il nuovo servizio di vigilanza privata sulle linee urbane della città. Il progetto pilota, sviluppato in collaborazione con la Prefettura e presentato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, vedrà due coppie di guardie giurate darsi il cambio su alcune linee del trasporto pubblico locale cittadino, in particolare nei pomeriggi, nell'arco orario che va dalle 13 alle 22, compresi i fine settimana. Gli operatori di Mondialpol saranno impegnati in attività di vigilanza sussidiaria con l'obiettivo di prevenire eventuali atti di delinquenza e aggressioni al personale in servizio sugli autobus e ai passeggeri, evitando così il ripetersi dei diversi episodi che si erano verificati nei mesi scorsi.



OSSERVAZIONE

«Le squadre di guardie giurate che entrano in servizio - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza partecipata e alla Polizia Locale, Rosi Toffano, affiancata dal Comandante della Polizia locale Eros Dal Longo - hanno il compito di assistere gli autisti, svolgendo un ruolo di osservazione di quello che accade sugli autobus di linea urbani. Questo per evitare atti di maleducazione e vandalismo. Al termine dei cinque mesi di sperimentazione si valuterà su quali linee far proseguire il servizio. Il tutto rientra nell'attività di integrazione delle politiche di sicurezza partecipata che stiamo portando avanti come amministrazione comunale».



CONTROLLI

Le guardie giurate effettueranno controlli a bordo dei mezzi di trasporto, alle fermate, vicino a stazioni e depositi, e saranno presenti a presidio dei capolinea e dei punti di carico e scarico maggiormente a rischio, anche fuori Comune. La presenza delle guardie sarà garantita su tutta la rete di trasporto urbano gestite da Arriva Udine-Tpl Fvg, con particolare attenzione alle linee 2, 4, 9, 10 e ai capolinea della Stazione ferroviaria e del Città Fiera, a Martignacco.

Il progetto è finanziato con circa 60 mila euro provenienti da fondi regionali e il Comune di Udine, in accordo con Arriva Udine e gli Uffici del Governo, ha deciso di affidare il servizio di vigilanza a Mondialpol, azienda già attiva in questo settore in altre città d'Italia. "L'obiettivo primario è la prevenzione di eventi criminosi che possano mettere a rischio la sicurezza e la tranquillità del personale e dei passeggeri ha specificato l'amministratore delegato di Arriva Udine, Diego Regazzo, affiancato dal direttore di esercizio Emilio Coradazzo - Qualora l'attività preventiva non fosse sufficiente, gli operatori di Mondialpol potranno richiedere tempestivamente l'intervento del Corpo di Polizia Locale, cui spetteranno le verifiche e gli approfondimenti sull'accaduto. Per tutta la durata del progetto, ci sarà costante contatto tra le varie parti coinvolte. La nostra volontà è poi quella di estendere il servizio anche alle linee extraurbane più frequentate e a rischio ha aggiunto Regazzo penso per esempio d'estate al collegamento con Lignano Sabbiadoro che già nel recente passato ha visto il verificarsi di situazioni a rischio". Le guardie giurate manterranno un contatto continuo con la sala operativa dell'istituto e, entro le 12 ore successive a un eventuale intervento, invieranno un report ad Arriva Udine e al Comando di Polizia Locale.