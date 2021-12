UDINE -Via alle rotonde su viale Venezia: la gara per i lavori, infatti, è stata aggiudicata e quindi il cantiere potrà partire nei primi mesi del 2022 per durare circa 300 giorni. Tra le sette ditte che hanno presentato l'offerta, ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'Impresa Coletto srl di San Biagio di Callalta (Treviso) con un ribasso del 13,65 per cento: l'importo dei lavori, fissato a 840mila euro, è stato quindi ridotto a circa 730 mila euro. Ora ci saranno i tempi tecnici per l'affidamento, poi potrà iniziare quello che il vicesindaco Loris Michelini ha chiamato «il fiore all'occhiello tra gli interventi».



L'OPERA

L'opera prevede la realizzazione di due rotatorie alle intersezioni tra le vie Firenze e Mazzucato e tra le vie Birago e Gabelli e servirà per risolvere gli annosi problemi di svolta a sinistra e di rallentamenti di cui soffre il grande viale di accesso ad ovest della città. Si tratta del primo lotto, finanziato dal Cipe con un milione di euro, della riorganizzazione complessiva di viale Venezia e, oltre all'eliminazione dei semafori, comporterà la realizzazione dei percorsi ciclabili esterni alle rotatorie, la sistemazione delle fermate dei bus limitrofe alle intersezioni e il rifacimento degli attraversamenti pedonali, che saranno messi in sicurezza e illuminati.



AREE VERDI

Palazzo D'Aronco ha spiegato che, come accaduto per la prima rotonda (quella su via Ternova) saranno abbattuti alcuni alberi, ma attorno alle nuove rotatorie saranno create delle aree verdi, una sorta di piazzette di socializzazione in cui, oltre ad una parte lastricata, saranno fatte nuove piantumazioni. Le due rotatorie saranno distanti circa 600 metri e avranno un diametro di 29 (per quella tra via Mazzucato e via Firenze) e 20 metri (tra via Birago e via Gabelli); due saranno le corsie di immissione, unica, invece, quella di uscita così come sarà solo una la corsia sulle strade laterali che vi confluiscono. Dai controviali, si entrerà nella semi-carreggiata della strada principale circa 30 metri a monte della rotatoria e, per facilitare la visibilità e ridurre la velocità delle auto in transito, alla confluenza le corsie del vialone si ridurranno a una.



SECONDO LOTTO

Qualche settimana fa, inoltre, è stata pubblicata la gara per il secondo lotto di lavori (finanziato con 1,6 milioni di euro dalla Regione) che riguarderà la riorganizzazione più ampia della viabilità, dalla tangenziale ovest a piazzale XXVI Luglio, compresi i controviali. Secondo il cronoprogramma, la seconda tranche dei lavori dovrebbe partire circa due mesi dopo la prima (durata è stimata in meno di un anno). Nel 2023, quindi, la rivoluzione di viale Venezia sarà completa.