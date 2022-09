UDINE - Chi in questi giorni deve venire a Udine per lavoro o commissioni si troverà ad avere a che fare con le modifiche alla viabilità introdotte per Friuli doc. La mobilità come ogni anno deve fare i conti con vie e piazze occupate dagli stand. Prevedibilmente, si potranno quindi registrare alcuni disagi: occorre munirsi di pazienza e, per ridurre lo stress e il fastidio da amara sorpresa, cercare di evitare le zone calde della città.



VIA AQUILEIA

Ecco i principali cambiamenti apportati per la manifestazione: in tutta via Aquileia e in piazzetta del Pozzo, fino a lunedì 12 settembre non si può passare con l'auto; di conseguenza chi transita su via Giusti dovrà andare lungo via della Rosta e chi proviene da via del Pozzo verso viale Ungheria; vicolo Stabernao e via Zoletti saranno interdetti al traffico.



VIA POSCOLLE

Il divieto di transito e di fermata saranno in vigore anche in via Poscolle tra via Zanon e piazzale XXVI Luglio e in quello tra via del Gelso e via Canciani, in via del Freddo, in piazza XX Settembre, in via Battisti e in via Ginnasio Vecchio, così come in via Muratti, via Magrini e vicolo Gorgo. Le auto saranno deviate in via del Gelso, via Crispi e via Battisti.



LARGO DEI PECILE

Altra zona interessata è Largo del Pecile, dove, nel tratto tra via Deganutti e via dei Torriani sarà interdetto il passaggio ai veicoli, con deviazione, per chi proviene da via Cosattini, verso via Deganutti. Nella zona est di Largo del Pecile e via dei Rizzani, invece, le auto provenienti da via dei Torriani e via Valvason saranno indirizzate in via Zanon; non si potrà passare nemmeno in vicolo Sillio e chi proviene da vicolo Caselli o via dei Rizzani verrà deviato in via D'Aronco.



CENTRO STORICO

Il divieto di transito e di sosta sono istituiti anche nel cuore del centro storico e coinvolgono via Manin, via Vittorio Veneto, il Castello, via Sarpi, via Bartolini, via Mercatovecchio, Piazza Marconi e Piazza Libertà. Interdette al traffico anche via San Francesco, piazza Duomo, via dei Calzolai, piazza Venerio, piazza Bertrando, via Stringher e via Savorgnana (da piazza Venerio a via Cavour) nonché via Gemona (tra piazza San Cristoforo e via Deciani), con le conseguenti deviazioni. Infine, in Largo Ospedale Vecchio ci sarà il divieto di transito nella parte finale (tra le chiesa di San Francesco, via Ginnasio Vecchio e via Beato Odorico).



PER I RESIDENTI

In alcune aree, sono previste parziali eccezioni alle modifiche viarie riservate ai residenti. Chi possiede un posto auto in area privata in una delle zone coinvolte da Friuli Doc o Udine sotto le stelle e non può raggiungerle a causa delle manifestazioni, può richiedere alla Polizia locale un pass apposito per parcheggiare negli stalli di sosta a pagamento limitrofe. Per info 0432/1272995,/1272309/1272701 o e-mail: alessandro.baita@comune.udine.it mario.cisilino@comune.udine.it