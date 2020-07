A23 Udine-Tarvisio, ecco le chiusure del casello dalla sera del 15 luglio

UDINE - Sulla A23 Udine-Tarvisio, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa il casello Carnia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 20 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 luglio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Tarvisio e in direzione di Udine; dalle 20 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 luglio, in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine; dalle 20 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 luglio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Tarvisio.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Tarvisio, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana con rientro, sulla A23, alla stazione di Pontebba; per chi è diretto verso Udine, percorrere la SS52 Carnica, la SS13 Pontebbana verso Udine e la SR49 con rientro, sulla A23, alla stazione di Gemona/Osoppo; per chi proviene da Tarvisio, uscire alla stazione di Pontebba, immettersi sulla SS13 Pontebbana verso Udine e sulla SS52 Carnica in direzione di Tolmezzo; per chi proviene da Udine, uscire alla stazione di Gemona/Osoppo, immettersi sulla SR49 verso Gemona, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio e sulla SS52 Carnica in direzione di Tolmezzo.