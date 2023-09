Mangiano bacche velenose e si sentono male, soccorsi a Casera Col Mezzodì Bassa due minorenni e un adulto

FORNI AVOLTEI (UDINE) - Mangiano delle bacche velenose, due giovanisismi e un adulto si sentono male. I tre, tra cui due minorenni, si trovavano in zona Forni Avoltei insieme ad una comitiva quando si sono fermati per prendere e assaggiare delle bacche da una pianta che hanno trovato lungo il sentiero. Una volta mangiati i chicchi, hanno avvisato l'accompagnatrice di media montagna che li stava guidando. E lei, ha immediatamente riconosciuto che si trattava di una pianta non commestibile lanciando così l'allarme. La stazione di Forni Avoltri è così intervenuta allertata dalla Sores, insieme all'elisoccorso regionale a Casera Col Mezzodì Bassa. I due minorenni sono stati recuperati con l'elisoccorso e portati in ospedale, l'adulto che era con loro invece è stato trasportato con l'ambulanza. I tre hanno avuto un'intossicazione da pianta velenosa.