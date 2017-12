di Paola Treppo

GORIZIA - A Gorizia ilsarà all’insegna della, dei balli in piazza con uno spettacoloeccezionale, in piazza Vittoria. La festa inizierà alle 21 con Radio Company. Sul palco si alterneranno Stefano Ferrari, Laura Agostino e Harry Morry.Due le band impegnate: “La Luna e i Falò” e la cover band di Udine “Exes". Vari saranno i generi musicali per accontentare una platea dipubblico a 360 gradi; si alterneranno musiche ballabili a quelle cantabili, si passerà dalla musica per i giovanissimi a quella per i più “aged” fra rock, pop e folk.Sarà la dittaa occuparsi dello spettacolo pirotecnico con un nuovo programma: i fuochi, con inizio a mezzanotte,verranno sparati da due livelli distinti e assicurando un effetto scenicoPer la grande festa di fine anno grande attenzione è stata prestata alla sicurezza. Tutti gli accessi a piazza Vittoria saranno chiusi con una barriera die presidiati dai volontari della Protezione civilecon i propri camion e sarà "cospicua" la presenza delle forze dell’ordine.Non sarà permesso l’utilizzo del vetro nei chioschi enogastronomici. Su tutto il territorio comunale non sono ammessi i botti privati, che saranno sanzionati. La pista di ghiaccio sarà aperta per tutta la serata, offrendo la possibilità di godersi la festa sui pattini.Anche il primo giorno del 2018 Gorizia sarà animata con eventi musicali gratuiti a Palazzo de Grazia, in via Oberdan. Isaranno due, alle 17 e alle 18, sempre nella sala concerti, che vedranno protagonista sempre ladiretta da maestro Claudio Pio Liviero, con solisti Maria Francesca Arcidiacono alla chitarra ed Ester Pavlic all'arpa.Organizzata dall’associazione Casa delle arti, l'iniziativa vuole offrire un momento culturale e di svago ai goriziani, ma anche a chi arriva da fuori, fin dal primo giorno dell'anno. «Per la prima volta si organizza il concerto in questa giornata e penso che sarà una iniziativa che verrà molto apprezzata dai cittadini - dice l’assessore alla cultura e al turismo,-; ringrazio il maestro Liviero per la grande sensibilità e disponibilità dimostrata».