Vasto incendio boschivo: brucia il monte, decine di volontari al lavoro

VERZEGNIS (Udine) - Vastosul. Le prime colonne di fumo sono state notate ne primo pomeriggio, intorno alle 14.45 di oggi, martedì 24 luglio: è a quell'ora che è arrivata la prima chiamata di allarme, proveniente dal versante in provincia di Udine. A questa e sono seguite altre, tutte dal versante della provincia di Pordenone. La montagna, infatti, si trova al confine tra le due provincie anche se ricade nel territorio del comune di Verzegnis. Per l'orografia del territorio l'intervento di spegnimento risulta più semplice e agevole dalSubito si sono attivate le squadre comunali dei volontari di antincendio boschivo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sono all'opera, da terra, quelle di. Decine i volontari all'opera. Sul posto ci sono gli uomini della forestale di Tolmezzo e alle 19 sono state montane alcuneper permettere all'elicottero della Protezione civile del Fvg di attingere acqua con la benna e quindi di trasportala in quota per spegnere il rogo.L'incendio boschivo sul monte Verzegnis, noto anche come monte Piciat, è esteso e, per fortuna, per adesso, non minaccia borgate abitate, stavoli o malghe. L'intervento, in forze, ha l'obiettivo di contenere il fronte delle fiamme per evitare che possano estendersi e scendere a valle, e di domare il rogo. Si tratta del primo vasto incendio boschivo di questa estate. Può essere stato innescato da un, visto il maltempo dei giorni scorsi, con temporali e saette. Le elevate temperature di ieri e di oggi possono aver causato anche un processo di autocombustione.