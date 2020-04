Pauroso incendio a Varmo: a fuoco due villette. I residenti sono usciti appena in tempo

Un vasto incendio è divampato nella notte e ha gravemente danneggiato due villette bifamiliari a Varmo (Udine). Illesi i componenti delle due famiglie residenti, che sono riusciti a uscire in tempo dalle loro abitazioni.

Le fiamme si sono sviluppate partendo da un vano tecnico di una delle due villette e si sono propagate all'abitazione adiacente. Uno dei componenti della famiglia residente, una coppia di coniugi e due figli, ha lanciato l'allarme dopo aver sentito alcuni rumori provenire dal piano terra.

Sul posto sono intervenute più squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, due dal distaccamento volontari di Codroipo, due dalla centrale di Udine con l'autoscala e due dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4, prima per domare le fiamme e poi per le verifiche tecniche necessarie alla messa in sicurezza dei fabbricati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento ma si esclude il dolo. I danni sono ingenti.

Le fiamme hanno interessato il tetto e danneggiato parte del solaio di separazione tra piano terra e primo piano, mentre il fumo ha invaso tutti i locali. Il rogo ha danneggiato anche un'auto parcheggiata nell'autorimessa e il contatore del gas metano posizionato sul muro di cinta. Per bloccare la fuoriuscita di gas sono intervenuti anche i tecnici della società distributrice.

Odore di fumo: in fiamme una tipica abitazione di montagna a Cortina Foto

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA