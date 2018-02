In casa una valigia con 22 chili di droga e 13mila euro: coppia in manette

di Paola Treppo

UDINE - Valigia con 22 kg di, in casa 13mila euro: coppia in manette. A finire incon l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini diun uomo didi 50 anni, P.C. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine. Nei guai anche la sua compagna convivente, 41 anni, J.F., anche lei di Udine, cui sono stati concessi gli arresti domiciliari.L'operazione, della polizia di Stato di Udine, scatta nella mattina di martedì 20 febbraio quando, a seguito di una segnalazione giunta in Questura, gli agenti raggiungono una palazzina della zona di via Riccardo Di Giusto, a Udine. La segnalazione, che parla di movimenti sospetti, legati a una presunta attività di spaccio, deve essere verificata. Gli agenti della squadra mobile raggiungono il condominio intorno alle 7 e vedono un uomo che scende dalla sua auto. Con sé ha una grossache porta nell'appartamento dove vive con la compagna convivente. Gli uomini del dirigente della Mobile, Massimiliano Ortolan, restano in appostamento.​Intorno alle 11 lo vedono nuovamente salire in casa e lo seguono. Una volta entrati nell'appartamento lo trovano con la compagna e notano subito la valigia. Aprono il bagaglio: dentro non ci sono abiti ma un grande involucro con dentro, come appureranno poi i poliziotti, 19 chili e mezzo di droga, di. Scatta lanell'appartamento e spunta un altro grosso sacco di nylon: dentro ci sono altri 3 kg della stessa sostanza stupefacente. Non solo: gli agenti del vicequestore aggiunto trovano anche due sacchetti contenenti 80 grammi di, un bilancino di precisione, e delledi denaro per un valore di circa 13mila euro.​La coppia viene portata in questura, insieme a tutta la droga e ai soldi che gli inquirenti ritengono essere provento di attività di spaccio. La sostanza stupefacente viene posta sottoe i conviventi vengono. Lui, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati sempre a reati legati alla droga, adesso è in; per lei sono scattati gli arresti domiciliari.