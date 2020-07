La moglie dà l'allarme: «Gianfranco è scomparso», 55enne trovato morto in un dirupo

TRIESTE - È stato ritrovato senza vita Gianfranco Siega, di 55 anni, di Faedis (Udine), la cui moglie Anna Vanone aveva denunciato ieri sera il mancato rientro. La sua auto era stata lasciata parcheggiata non lontano dal luogo in cui l'uomo aveva uno stavolo di proprietà e non lontano dal valico di Uccea.

E' stato avvistato intorno alle 10.50 di oggi - 6 luglio - ormai senza vita nel torrente Uccea dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto assieme ai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza di Sella Nevea e Tolmezzo. Il Soccorso Alpino ha provveduto, dopo l'autorizzazione del magistrato, al recupero della salma dell'uomo con la tecnica del contrappeso assieme ai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pradielis.

L’uomo risiedeva a Ronchis, con la moglie e i 4 figli. Era uscito di casa ieri per un'escursione insieme ai suoi fratelli: al termine della camminata aveva scelto di proseguire autonomamente il percorso, separandosi così dai compagni.“

