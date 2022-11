MOGGIO UDINESE - Arriva dall'Alto Friuli una delle dieci migliori parrucchiere d'Italia. Questo secondo la classifica stilata dal Giornale del Parrucchiere, tra i principali portali italiani di settore. Si tratta di Valentina Buttolo, 28 anni, originaria di Resia e titolare del salone Metti la testa a posto di Moggio Udinese. Per lei davvero un bel riconoscimento: è stata infatti premiata per una delle sue acconciature, piazzandosi per il mese di agosto al primo posto in Friuli Venezia Giulia e ottava nella classifica nazionale Top 20 dei migliori parrucchieri d'Italia per la categoria di gara taglio, colore e piega femminile. Una lunga selezione, visto che sono stati pubblicati sulle pagine social della rivista i lavori di ben 338 parrucchieri di tutto lo Stivale.

«Un magnifico risultato, un traguardo che dedico a tutti i clienti che mi hanno sostenuta in questi undici anni di attività», racconta la stessa Valentina, già finita sotto i riflettori nazionali proprio un anno fa, in qualità di protagonista del celebre programma I Soliti Ignoti su Rai 1. La giovane infatti fu proprio una degli ignoti dello show condotto da Amadeus, ai quali abbinare un volto a un lavoro. Ci hanno provato le note conduttrici Simona Ventura e Paola Perego, senza successo, però.

In quel caso esaltò l'altra sua passione, ovvero la produzione di aglio resiano, il pregiato Strok che è anche presidio Slow Food, assieme alla famiglia. E in quella circostanza fu lei a lanciare un ottimo spot per la Val Resia, spiegando oltre alle caratteristiche del prodotto coltivato in valle, anche cosa fosse la marna Mia, una festa tradizionale resiana in onore dell'Assunzione di Maria.