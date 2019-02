Forte pericolo valanghe sulle Alpi del Fvg: grandi e di fondo

Pericolo valanghe «forte» domani e domenica sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia a causa delle intense nevicate previste in quota. Lo rileva il bollettino valanghe. Tra oggi e domani sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi, nevose solo oltre i 1500-1800 metri. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 metri circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150-200 centimetri sulle Giulie e Canin; 100-150 altrove), ma solo oltre i 1800-2000 metri.



Domani sulla fascia Alpina il pericolo valanghe sarà forte già al mattino. Vista l'instabilità degli strati basali saranno possibili a tutte le esposizioni valanghe di medie e grandi dimensioni, in alcuni casi anche molto grandi e di fondo. Alcune di queste convogliandosi lungo i canaloni potranno interessare la viabilità ordinaria oltre gli 800-1000 metri.



Oltre i 1500 metri il distacco provocato sarà possibile già con debole sovraccarico ovunque. Sulle Prealpi il pericolo sarà minore in quanto pioverà fino alle quote elevate. Il grado di pericolo previsto sulle Alpi Carniche, Giulie e Canin è quindi «forte», mentre sulle Prealpi Giulie e Carniche è «marcato». Il pericolo valanghe rimane rispettivamente «forte» e «marcato» su Alpi e Prealpi anche domenica.

