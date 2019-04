Nevica in Fvg, pericolo valanghe forte su Alpi e Prealpi Carniche

È pericolo valanghe "forte" sulle Alpi e Prealpi Carniche occidentali in Friuli Venezia Giulia, dopo le intense nevicate cadute in quota. Pericolo "marcato" anche su Alpi, Prealpi Giulie e Prealpi Carniche orientali. Nelle ultime ore - informa il Bollettino valanghe - sono caduti a 1800 metri circa 60-80 centimetri di neve sulla zona occidentale della regione e quantitativi minori su quella orientale e sulle Prealpi, dove prevalentemente ha piovuto. Il pericolo valanghe risulta confinato alle quote elevate in quanto oltre i 2000 metri sono caduti più di 100 centimetri di neve. Oltre i 1700 metri saranno pertanto possibili valanghe di medie e grandi dimensioni dai siti valanghivi abituali a tutte le esposizioni, anche di fondo dai pendii prativi più ripidi. Sempre oltre tale quota il distacco provocato di valanghe a lastroni soffici è possibile anche con debole sovraccarico in particolare nelle zone di maggior accumulo a tutte le esposizioni. Gli stessi gradi di pericolo sono previsti anche per domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA