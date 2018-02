Valanga travolge due alpinisti friulani al confine: uno è molto grave

di Paola Treppo

PALUZZA e AUSTRIA - Duedel Friuli Venezia Giulia sono rimastida unanella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, mentre stavano facendo unaoltre confine tra Passo Monte Croce Carnico, nel comune carnico di, e il Polynic, nel comune austriaco di Kötschach Mauthen.Si tratta di un uomo di 45 anni e di un uomo di 47 anni. Stavano salendo lo, a una quota di circa 1800 metri, mumiti di ramponi. A circa 180 metri dalla vetta, unasi è staccata e li ha travolti sul versante meridionale del monte.Secondo quanto riporta il gailtal-journal.at il 46enne è rimastoe non era più in grado di muoversi; il 45enne ha riportato invece lesioni leggere. Dal momento che non era possibile lanciare l'Sos con il telefono cellulare, il 45enne si è mosso da solo per chiedere aiuto.Sotto lo Spielboden Alm ha incontrato due sciatori che hanno fatto partire la chiamata di emergenza. Il ferito grave è stato quindi recuperato dall'Rk1 grazie a un argano e trasportato all'ospedale di Lienz, in Austria. Il più giovane invece è sceso alda solo.