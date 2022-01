Giro di vite contro il boicottaggio dei centri vaccinali

Via alle contromisure «per mettere un freno all’ostruzionismo no vax negli hub vaccinali». Dopo gli episodi, «una cinquantina da domenica scorsa fra i centri di Gemona e Martignacco» quelli riferiti alla Prefettura dalla direzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scatta il giro di vite contro «le provocazioni» dei refrattari al vaccino che dopo aver prenotato la prima dose, una volta arrivati all’hub, invece di seguire l’iter come tutti, sottopongono i sanitari ad un fuoco di fila di domande per poi andarsene senza immunizzarsi. Gli ostruzionisti saranno identificati dalle forze dell’ordine, che agiranno dopo la segnalazione dei referenti del centro. Ieri il tema è stato al centro del vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura.

IL PREFETTO

«Abbiamo dato le istruzioni per identificare le persone che si rendono responsabili di queste forme di ostruzionismo o di provocazione - spiega il Prefetto, Massimo Marchesiello -. Le identificazioni poi saranno trasmesse all’autorità giudiziaria per procedere ad eventuali valutazioni sulle ipotesi di reato». Il rischio, per gli ostruzionisti, potrebbe anche essere la contestazione dell’ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Nei centri vaccinali, «già il medico può redigere un rapporto e le forze dell’ordine sono allertate». Ci potrebbe essere anche un monitoraggio a monte. Fari puntati soprattutto sulle prime dosi, visto che, presumibilmente, sono questi gli appuntamenti che potrebbero interessare i refrattari del vaccino. Per dire, potrebbe essere fatto «un monitoraggio sui numeri e sugli orari, per capire se ci dovessero essere delle concentrazioni anomale di prime dosi» in uno stesso luogo e ad una stessa ora. «Vogliamo capire l’eventuale entità del fenomeno in certe fasce orarie».

IL SINDACO

Il primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini, condivide la stretta. «Di fronte a certe situazioni, con persone che interrompono la velocità delle vaccinazioni, una delle cose fondamentali da fare, è giusto il pugno di ferro. Non si fanno queste cose. O uno è convinto di vaccinarsi e lo fa, oppure non va al centro di immunizzazione a parlare mezz’ora con il medico e a bloccare la coda per poi decidere di non fare l’iniezione anti-Covid».

LA PROTESTA

Proprio in occasione della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in piazza Primo Maggio si sono dati appuntamento i No Pass. «Un migliaio», secondo il conteggio di Alessandro Gallo (Costituzione in azione). Ma i numeri delle forze dell’ordine sono diversi. «Abbiamo raccolto quasi 400 firme in calce ad un documento per denunciare la violazione dei nostri diritti umani e costituzionali», spiega. Il testo è stato portato in Prefettura da una delegazione che è stata ricevuta. «Nell’ostruzionismo ai centri vaccinali - assicura Gallo - noi non abbiamo avuto alcun ruolo. Ma contestiamo il fatto che vengano definite domande “pretestuose” quelle che vengono poste. Le domande dei cittadini sono tutte lecite quando sono sottoposti ad un trattamento».