Mille vaccini al giorno sulla curva nord dello stadio: somministrati i primi 150

UDINE - Circa 40.000 addetti delle imprese manifatturiere associate alla Confindustria di Udine sono la potenziale "platea" a cui si rivolge l'hub vaccinale inaugurato allo stadio Dacia Arena del capoluogo friulano, per iniziativa degli industriali friulani, in cordata con Cri del Fvg, Asa, Ordine degli Infermieri dell'ex provincia di Udine, Udinese Calcio, Cgil, Cisl e Uil. Situata nella curva nord, cuore della tifoseria bianconera, la struttura potrà essere operativa 6 giorni su 7, per una capacità di 130 vaccini l'ora, 1.000 al giorno. Stamani la Regione ha reso disponibili circa 150 vaccini che sono stati somministrati dal personale Cri, al quale è affidata la gestione dell'hub.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa e di essere parte di questo territorio, e anche molto soddisfatti della risposta che ci ha dato la struttura della Regione», ha commentato la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli (nella foto all'inaugurazione, tratta da udinese.it). «L'unica variabile che non è sotto il nostro controllo, e non è neanche sotto il controllo della Regione - ha proseguito - è la disponibilità di dosi, ma nel momento in cui la Regione ce le metterà a disposizione, come oggi, siamo disponibili ad aprire e a far funzionare al massimo questo hub, anche mettendolo a disposizione di tutti i cittadini, qualora la Regione ce lo chiedesse». All'iniziativa ha aderito anche l'Udinese Calcio. «Questo hub vaccinale è il primo in Italia ad essere allestito negli spazi interni di uno stadio - ha detto il direttore generale del club, Franco Collavino, presente oggi con alcuni giocatori in veste di testimonial - un'azione in linea con la nostra progettualità che per il futuro di questa struttura ha in mente una dimensione sempre più aperta e multifunzionale».