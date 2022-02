UDINE - Quando prenotare (o spostare) un normale vaccino per il proprio figlio o figlia diventa un'odissea. Usa proprio questo termine la consigliera dem Eleonora Meloni, che ha raccolto l'appello di alcune mamme costrette a «rimanere al telefono in attesa ore e ore senza riscontro da parte del Servizio di via Chiusaforte», «nel vano tentativo di prenotare i vaccini per i propri bimbi» e di ottenere o spostare un appuntamento per la profilassi extra-Covid. Perché, si chiedono i genitori (e si chiede la consigliera) non usare gli strumenti telematici e le nuove tecnologie? Ma AsuFc fa sapere che, sebbene esista un indirizzo di posta elettronica «dove ogni giorno gli operatori rispondono» a chi chiede informazioni, «non è possibile cambiare o spostare un appuntamento via mail perché in passato questo sistema si è rivelato fallimentare». Sui disagi che, a cascata, si sono riversati sul fronte non Covid (vaccini pediatrici inclusi) ha innegabilmente pesato la pandemia. AsuFc promette quindi «degli interventi di recupero sul ritardo vaccinale», con sedute straordinarie.



LE MAMME

«All'inizio del 2017, per il mio primo figlio, contattavo il servizio vaccini anche via mail. Da un certo punto in poi non è stato più possibile farlo», racconta Irene Greco, mamma di Udine. Ma la vera disavventura per lei è cominciata con la figlia più piccola. «L'ho portata a dicembre per il richiamo e avrei voluto prenotare il vaccino del dodicesimo mese contro morbillo, varicella e parotite, ma mi hanno detto che essendoci il passaggio da un anno all'altro, non era possibile e mi hanno invitato a chiamare il servizio a gennaio». Visto che la figlia compiva gli anni l'8 febbraio, «a metà gennaio mi sono messa a chiamare per prenotare. Il servizio risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, ma già alle 10.30 la linea spesso cadeva, oppure mi lasciavano in attesa senza sapere quante persone ci fossero davanti a me». Dopo vari tentativi, «anche per 10-15 minuti di attesa» e «fino a 10 chiamate al giorno per provare a prendere la linea», «sono riuscita a ottenere una risposta, ma le liste a metà gennaio non erano ancora aperte per febbraio. Ho riprovato per marzo dopo che ha compiuto un anno, l'8 febbraio. Ma ancora le liste non erano aperte. Avrò fatto almeno 50 chiamate. L'altro ieri ho risolto. Ma dopo un mese abbondante di tentativi». Anche Martina S. spiega di aver avuto difficoltà a spostare l'appuntamento vaccinale per la figlia, ancora a ottobre. «Potrebbero riattivare il servizio mail», dice Greco.



LE REAZIONI

Per Eleonora Meloni, consigliera Pd e futura mamma, è «umiliante e inaccettabile l'odissea che le mamme devono affrontare per poter prenotare le vaccinazioni pediatriche ai propri bimbi». «È paradossale che si possa prenotare esclusivamente al telefono in una fascia oraria così ristretta». Anche secondo Meloni «un metodo molto più rapido sarebbe l'attivazione delle prenotazioni con una semplice email. Auspico una pronta risoluzione del problema che, anche da uno sguardo ai giudizi che si leggono sulla rete, è un vero e proprio disservizio».



ASUFC

La direzione generale di AsuFc, retta da Denis Caporale, ricorda che «sono stati rimodulati o sospesi gli sportelli a libero accesso perché i flussi di utenza non controllati, in spazi ridotti» espongono al potenziale rischio assembramento e spiega che la scelta di non far cambiare o spostare gli appuntamenti via mail si è imposta perché «in passato il sistema si è rivelato fallimentare, in quanto spesso l'appuntamento fissato non soddisfaceva le esigenze dell'utente ed erano necessarie più mail prima di arrivare alla soluzione desiderata». Il Covid ha costretto a ripensare la lista delle priorità. Ora, fa sapere l'Azienda, «stiamo mettendo in atto degli interventi di recupero sul ritardo vaccinale, che prevedono l'attivazione di sedute straordinarie (pediatriche e per adulti) anche sfruttando gli spazi degli hub Covid nelle giornate in cui i centri non sono già attivi per le vaccinazioni» contro il virus. L'iniziativa è stata già avviata il 26 febbraio, per il recupero del ritardo sui vaccini anti herpes zoster» per i nati nel 1955. Infine, conclude AsuFc, «quando la situazione emergenziale lo consentirà, sarà ripristinato anche lo sportello per cambio appuntamento e informazioni di persona in via Chiusaforte».