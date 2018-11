Finte vaccinazioni, udienza rinviata: Petrillo assente perché c'è maltempo

UDINE - È stata rinviata al 21 dicembre l'udienza preliminare a carico dell'32 anni, di, prima nel distretto sanitario di, in Friuli, e poi a Treviso.Il rinvio è stato disposto dal gup del tribunale di Udine su richiesta della difesa della donna a causa del maltempo, per le avverse condizioni meteo che le avrebbero. In aula erano presenti gli avvocati dell'Aas 3 del Medio Friuli, dell'Usl 2 di Treviso, dell'azienda ospedaliero-universitaria di Udine e di alcune famiglie di bambini che hanno preannunciato la costituzione di parte civile. La donna è chiamata a rispondere di. Nel corso dell'inchiesta era stato eseguito un incidente probatorio per analizzare la risposta alla somministrazione dell'antigene del morbillo sui campioni di sangue prelevati dai carabinieri del Nas sia a Udine sia a Treviso su un gruppo di soggetti scelti come campione di riferimento. Gli accertamenti avrebbero constatato un'elevata scopertura vaccinale.