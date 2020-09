Va a funghi e ruzzola tra le rocce: muore una donna

UDINE - È stata trovata senza vita Rita Garibaldi, la settantaseienne di Ovasta le cui ricerche erano scattate alle 12,50 nei boschi sopra il suo paese. Dopo circa un'ora è stata avvistataa la sporta in cui aveva raccolto i funghi e poco dopo lei, oltre il ciglio di un dirupo, La donna è ruzzolata per una quarantina di metri verso il fondo del Rio Iesola, nel canale incassato tra rocce scoscese. Per recuperare la salma i tecnici si sono calati sul fondo del dirupo, l'hanno sistemata nella barella e hanno effettuato altre calate per un centinaio di metri per raggiungere una strada sottostante. L'intervento si è chiuso alle 15.45. Hanno collaborato alle ricerche le squadre di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. I familiari sono stati avvisati Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA