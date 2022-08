TOLMEZZO (UDINE) - Disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di Usutu: l'intervento a Tolmezzo e Verzegnis è in programma nella notte tra oggi e domani.

Le due amministrazioni comunali, in coordinamento con la struttura sanitaria regionale, hanno annunciato che il trattamento si terrà a partire dalle ore 23.59 di oggi, venerdì 26 agosto, compatibilmente con le condizioni metereologiche. L'operazione è stata disposta dalla Regione in seguito alla positività al virus di Usutu rilevata in un volatile selvatico nel territorio del capoluogo carnico.



Virus Usutu. Disinfestazione zanzare



La disinfestazione consiste in un intervento di nebulizzazione che sarà effettuato nel raggio di quattro chilometri rispetto al punto zero (corrispondente al centro di Tolmezzo dove è stata localizzata la positività); le aree interessate dal trattamento sono specificate nella mappa fornita dalla Regione e pubblicata nella comunicazione presente sui siti internet dei Comuni di Tolmezzo e Verzegnis.



Disinfestazione: regole e divieti per i residenti



L'intervento sarà effettuato nel rispetto delle garanzie ambientali e animali ottemperando alla distanza di 300 metri dagli apiari e dalle attività zootecniche. L'operazione comporta delle restrizioni per i residenti ai quali, durante tutta la durata dell'intervento, è vietato: esporre cibo e animali all'esterno delle abitazioni; tenere porte e finestre aperte; lasciare esposta la biancheria all'esterno. Gli ortaggi in prossimità delle strade comunali non devono essere raccolti e consumati nelle successive 72 ore all'intervento; dopo la loro raccolta, si raccomanda un accurato lavaggio prima dell'utilizzo. Si precisa, inoltre, che si potrà accedere ai parchi dalla mattina successiva al trattamento.

Disinfestazione con prodotti biologici



Secondo quanto comunicato dalla Regione verrà utilizzato un prodotto come hanno illustrato i tecnici che non è un insetticida, ma una sostanza per il 30 per cento biologica che si autodegrada al suolo dopo due o tre ore avendo però un'efficacia contro le zanzare che dura dalle sei alle otto settimane. Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello del Cittadino ai numeri 0433 487965 0433 487990 oppure alla ditta incaricata dell'intervento ai seguenti numeri 0874 483593 e 800 910196.



Nuovi casi di West Nile



Un incontro illustrativo sulle attività di disinfestazione e prevenzione rispetto all'infezione da West Nile è stato promosso ieri dall'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi con i rappresentanti dei Comuni di Udine, Pasian di Prato, Palmanova, Bagnaria Arsa, Trivignano, Santa Maria la Longa, Visco, Gonars, Campoformido e Cervignano. La riunione è stata indetta a seguito del rinvenimento di altri due animali positivi al virus, rispettivamente un cavallo a Palmanova, in un centro ippico, e un piccione a Udine, nella zona di viale Venezia.

Le attività di bonifica, che sono già predisposte nell'area udinese per il caso di Adegliacco, proseguiranno nelle zone interessate dai nuovi casi secondo un programma che verrà definito a breve.