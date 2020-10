Non dà più notizie, uomo trovato morto in un profondo dirupo

UDINE - Da sabato non avevano più notizie del loro caro, i Vigili del fuoco lo trovano nell'abitacolo dell'auto finita in un dirupo tra le Valli del Natisone.

Purtroppo per lo scomparso, un 66enne di Savogna, non c'era più nulla da fare. A lanciare la richiesta di aiuto erano stati i famigliari che da sabato non erano più riusciti a mettersi in contatto con l'uomo. I Vigili del fuoco questa mattina hanno scoperto l'utilitaria del 66enne tra la vegetazione, in un dirupo, nella località di Masseris di Savogna. L'auto è volata per circa 30 metri nella scarpata. Difficile il recupero del veicolo, per il quale si è reso necessario l'intervento dell'autogru.

