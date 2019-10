GORIZIA - Un uomo di 67 anni, residente a Gorizia, è scomparso dalla propria abitazione lunedì scorso, alle 15 circa, dopo essere uscito a piedi. Ne dà notizia la Prefettura di Gorizia che coordina le ricerche.



L'uomo era diretto presumibilmente verso la pista ciclabile che da Montesanto, Transalpina, conduce in Slovenia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è solito recarsi anche nelle zone boschive di Panovec e Castagevizza, sempre in Slovenia.



L'identikit dell'uomo scomparso

Si tratta di una persona alta 170 centimetri, con capelli grigi, occhi celesti e che porta occhiali fotocromatici. Quando è uscito di casa era vestito con pantaloni jeans blu e una maglietta a maniche corte blu. Per qualsiasi segnalazione è possibile rivolgersi alle forze dell'ordine. Sono state allertate anche le autorità slovene.

