CIVIDALE DEL FRIULI - Un uomo si è barricato nel suo appartamento a Cividale del Friuli dal pomeriggio di giovedì e l'uomo si trova ancora nella casa, in un complesso residenziale che trova posto in viale della Libertà. Sarebbe armato. Non sono ancora noti i motivi del gesto, ma sul posto sono presenti i carabinieri di Cividale e la polizia del commissariato locale. Sono in corso le trattative per convincere il soggetto a collaborare.