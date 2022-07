Università, arrivano arabo e cinese, tre nuovi corsi di laurea e iscrizione gratis per Isee fino a 26 mila euro

UDINE - Iscrizione gratuita fino a 26mila euro di Isee, introduzione dell'arabo e del cinese, tre nuovi corsi di laurea, Filosofia e trasformazione digitale, Tecniche dell' edilizia e del territorio, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, immatricolazioni informatizzate e un nuovo sito internet più accessibile e intuitivo. Sono alcune delle novità proposte dall'Università di Udine per l'anno accademico 2022-2023, presentate dal rettore Roberto Pinton, all'apertura delle immatricolazioni (fino al 5 ottobre).

APPROFONDIMENTI ECCELLENZA Università, Padova è la seconda migliore d'Italia.... UDINE Università, quattro borse di studio da 5mila euro: nessuno si... FRIULI VENEZIA GIULIA Mara Maionchi sarà l'ospite Vip della Fiera del lavoro per...

«Un'università in sintonia con le esigenze e le aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie», ha detto. Quest'anno saranno anche potenziati i curricula e le attività trasversali interdisciplinari e ci saranno maggiori agevolazioni per studenti genitori e studenti lavoratori, consentendo l'iscrizione a due corsi di studio contemporaneamente e con minori tasse. Si aggiungono, «maggiori spazi per studio e ricerca grazie alla nuova biblioteca del polo scientifico, al nuovo padiglione di ricerca clinica e alla crescita dei laboratori dell'Uniud Lab Village», ha annunciato il rettore. Aumenta inoltre l'attenzione verso giovani e loro famiglie, si amplia quantità e qualità dell'offerta didattica e dei servizi di supporto«. In totale i corsi di laurea attivati a Udine sono 78, di cui 39 triennali, 36 magistrali e 3 a ciclo unico; 13 sono i corsi internazionali con rilascio del doppio titolo, 5 i corsi di studio erogati in lingua inglese.