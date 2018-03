Unesco Cities Marathon: una festa lunga 42 km tra sport, arte e cultura

di Paola Treppo

CIVIDALE - AQUILEIA (Udine) - Domenica 25 marzo va in scena la sesta edizione dellache collega le cittadine Unesco friulane di, Palmanova e: una festa lunga 42 km tra sport, arte, cultura e solidarietà; 21 le Nazioni al via.​La Unesco Cities Marathon non sarà soltanto la classica gara sulla distanza regina dei 42,195 chilometri. Sulle strade della storia ci sarà spazio anche per la Iulia Augusta Run K21, la nuova corsa sulla mezza distanza, aperta anche agli appassionati del, e per la altrettanto inedita Unesco in Rosa,e camminata interamente dedicata alla donne, con start da Terzo di Aquileia.Unesco Cities Marathon sarà inoltre la maratona dei roller, una prova promozionale die corsa su due giornate e la corsa degli Special Olympics, anch'’essa con partenza da Terzo di Aquileia. Traguardo, per tutti, nella splendida piazza Capitolo ad Aquileia.La ’Unesco Cities Marathon parte da Cividale, in via Tombe Romane. Start ufficiale alle 9.30. L'arrivo è ad Aquileia, in piazza Capitolo, tra l'antica Basilica, il campanile e il battistero. Tra i passaggi più suggestivi, l'attraversamento di, dal 2017 Patrimonio Unesco. Undici i comuni coinvolti: Cividale, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Aquileia.Spettacolare anche il percorso della nuovissima Iulia Augusta Run K21. La corsa partirà nello splendido scenario di piazza Grande a Palmanova e passerà attraverso le tre porte monumentali del perimetrodella “città”: gli atleti usciranno da Porta Udine, rientreranno in Piazza Grande da Porta Cividale, quindi usciranno da Porta Aquileia per inserirsi nel percorso della maratona. Traguardo, anche in questo caso, in piazza Capitolo ad Aquileia.Anche quest’anno la Unesco Cities Marathon si vestirà del tricolore con le stellette: l’evento del 25 marzo sarà valido come Campionato Italiano Esercito. Un traguardo di particolare significato nell'anno in cui ricorre il centenario della fine della. Prevista una classifica di società dedicata al ricordo di Adriano Gabrieucig, maratoneta friulano scomparso all’inizio di quest’anno. La Unesco Cities Marathon sarà anche aperta a tutte le associazioni sportive dilettantistiche che si richiamano alle associazioni d'arma nel loro statuto. Sarà poi valida come campionato regionale assoluto e master Fidal. In palio inoltre i titoli dell'Unione nazionale veterani dello sport.Correrà anche il Bls-Run Team, una squadra di runners addestrati a manovre di, pronti ad intervenire nel caso diche, durante la corsa, fossero colpiti da problemi cardiaci. Per la gestione di punti di ristoro e spugnaggi saranno coinvolte una decina di società sportive del Friuli Venezia Giulia.