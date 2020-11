Una mostra virtuale a sostegno delle donne

Parte oggi, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne “ la mostra virtuale “Uno sguardo sul femminile “ “organizzata da Soroptimist Club Alto Friuli : l’esposizione di cui protagoniste sono artiste dell’arte pittorica della nostra regione è visitabile solo in modo digitale attraverso i canali social dell’associazione. Soroptimist International è una Organizzazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali che promuove azioni e crea le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

APPROFONDIMENTI UDINE Giornata contro la violenza sulle donne, panchina rossa al parco e...

“La mostra che abbiamo ideato vuole essere un messaggio contro la violenza sulle donne. L’importante numero di adesioni da parte di artiste e di chi ha voluto sposare la nostra iniziativa, ci inorgoglisce” dichiara la presidente del club Alto Friuli di Soroptimist , la celebre violinista Mariko Masuda. Sono più di 100 le opere realizzate da celebri ariste ma anche da bambine e appassionate d’arteche tutti possono ammirare collegandosi al canale YouTube dell’associazione o alla pagina Facebook della community Soroptimist Club Alto Friuli.

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA