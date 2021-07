Un pomeriggio con le "Femines. Donne del latte"

Un pomeriggio dedicato alle “donne del latte” è in programma sabato prossimo 17 luglio a Sappada, in Borgata Fontana. Sarà presente la fotografa Ulderica Da Pozzo che, in compagnia di Giulietta Merighi, racconterà al pubblico, a partire dalle 18, il suo libro “Femines. Donne del latte”. Prima, alle 16.30, presso la latteria Plodar Kelder, vero gioiello in cui si fondono l’arte casearia con la bellezza del locale, verrà data dimostrazione della mantecazione del gelato e, a seguire, verranno proposte una degustazione di prodotti caseari e l’illustrazione dei benefici delle erbe aromatiche e officinali. L’ evento, organizzato dalla locale Proloco, è aperto a tutti, senza obbligo di prenotazione.